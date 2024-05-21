Обвиняемые в убийстве байкера в Москве мигранты смеялись и курили в суде

Братья Аббасовы, обвиняемые в убийстве байкера Кирилла Ковалева в Москве, улыбались и курили во время заседания суда 21 мая, сообщает корреспондент Telegram-канала SHOT. Заседание прошло в формате видеоконференции. Молодые люди махали в камеру родственникам, смеялись и переговаривались.

Суд не встал на сторону защиты и отказал в переводе обвиняемых под домашний арест. Всего под стражей по делу об убийстве находятся семеро фигурантов. Известно, что семья Аббасовых торговала обувью, а при обысках у них обнаружили 72 млн рублей наличными.

Преступление произошло 19 апреля. Главный обвиняемый Шахин Аббасов постоянно парковал свою иномарку на пешеходной зоне прямо перед подъездом, где жил. В тот день байкер Ковалев приехал к дому за своей невестой и припарковался по правилам у бордюра, но при этом перегородил выезд для нарушителя Аббасова. Когда Аббасов и Ковалев встретились, между ними произошел конфликт, в результате которого мигрант ударил москвича ножом в живот. Аббасов с братьями сбежал из Москвы и был задержан на границе Ростовской области.