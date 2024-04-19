Убийца байкера схвачен: кто такой Шахин Аббасов, откуда у него миллионы

Фото: t.me/moscowproc

Шахин Аббасов

Подозреваемый в убийстве мужчины-байкера в Москве был задержан в Ростовской области. Где нашли бежавшего из Москвы Шахина Аббасова, что нашли при обыске у его отца, что известно об их семье?

Где задержали Шахина Аббасова

19 апреля стало известно о задержании 21-летнего Шахина Аббасова. Его подозревают в убийстве 24-летнего жителя Москвы Кирилла Ковалева из-за замечания о неправильной парковке (Аббасов поставил свой автомобиль на тротуаре). Ковалев получил удар ножом в область сердца.

Предполагаемого убийцу задержали в Ростовской области. С помощью своих подельников он успел удалиться более чем на 900 км от места преступления. Вместе с Аббасовым задержаны двое его соучастников, один из которых — его старший брат, который сразу же увез убийцу с места преступления. По данным Mash, вместе с ним были задержаны братья Шохрат и Иса.

Ранее нож, которым был убит Ковалев, нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Автомобиль, принадлежащий его брату, оставлен на улице Новороссийской, в 2 км от места убийства (по другим данным — на улице Верхние Поля). В машине нашли пистолет Макарова, нож, неизвестные препараты и поясную сумку с кассовыми чеками и визитками павильонов рынка «Садовод» и «Люблино», сообщила столичная прокуратура.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал статью об убийстве москвича на более тяжкую — «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Всем участникам убийства может грозить до 20 лет тюрьмы.

Фото: t.me/moscowproc Шахин Аббасов

Что нашли у отца Шахина Аббасова

Вскоре после убийства были задержаны отец и друг семьи Аббасова. Утром 19 апреля следственные органы опубликовали кадры обыска в квартире, где жил отец предполагаемого убийцы. Источники сообщили СМИ, что для допроса отца был привлечен переводчик.

В квартире была найдена большая сумма наличными: 44 млн рублей и $300 тысяч. По информации Mash, у семьи Аббасова обувной бизнес, при этом полученные от него доходы хранили в квартире.

Telegram-канал Baza сообщил, что все обнаруженные деньги были изъяты, Следственный комитет проверяет, откуда они взялись и насколько законно были получены.

Криминалист Михаил Игнатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что они могут быть «общаком» и не принадлежать непосредственно фигурантам.

«Скорее всего, это доход от наркоторговли», — считает Игнатов.

Что известно о семье Шахина Аббасова

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что отцом задержанного по подозрению в убийстве является 66-летний Низам Аббасов. Источник РИА Новости сообщил, что он получил гражданство России с помощью фиктивного брака.

Третий брат Метлеф, который сейчас находится в Азербайджане, рассказал, как пишет «ВЧК-ОГПУ», что Низам работал у миллиардера Года Нисанова. Он около 30 лет назад приехал в Москву, торговал в ТЦ «Люблино» и на принадлежащем Нисанову рынке «Садовод».

«На самом деле азербайджанец делал дела с земляками: выступал в роли посредника и занимался обналичиванием денег. Со временем к нему на помощь приехал сначала средний сын Шухрат. А около года назад подтянулся и представитель младшего поколения 22-летний „вор“ Шахин. Братья выполняли поручения отца и тех, с кем он работал, а также выступали в роли инкассаторов», — пишет «ВЧК-ОГПУ».

Telegram-канал SHOT выяснил, что старший брат Шахина также продает на маркетплейсе обувь. В доме, возле которого произошло убийство, семья Аббасовых купила квартиру в кредит. Именно в этой квартире были обнаружены наличные.

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