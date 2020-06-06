Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кабардино-Балкарии

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло в частном доме в селении Сармаково Зольского района.
О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горящей кровлю здания. На тушение огня потребовалось больше часа,
На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сказано в сообщении ведомства.
В республиканском управлении Следственного комитета
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