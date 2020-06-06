Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кабардино-Балкарии

https://static.news.ru/photo/83e93e28-a80b-11ea-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло в частном доме в селении Сармаково Зольского района.

О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горящей кровлю здания. На тушение огня потребовалось больше часа, проинформировали в региональном главке МЧС.

На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сказано в сообщении ведомства.

В республиканском управлении Следственного комитета сообщили , что по факту гибели детей проводится проверка. На месте происшествия работает оперативная группа.