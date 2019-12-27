https://static.news.ru/photo/9a01f1a4-2922-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Возгорание произошло на подземной парковке многоэтажного здания на северо-западе столицы.

Огонь вспыхнул в подсобном помещении подземного паркинга жилого дома, находящегося по адресу: улица Авиационная, д. 77, корп. 2 в районе Щукино. Площадь пожара составила два квадратных метра, в результате пожара погибли два человека, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар произошёл в бытовках в районе Царицыно на юге Москвы. К моменту прибытия пожарных на вызов по адресу: улица Севанская, дом 25, на месте происшествия горели два газовых баллона, пострадал один человек. Сейчас пожар ликвидирован, но в очаге возгорания находится много газовых баллонов.