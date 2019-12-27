Возгорание произошло на подземной парковке многоэтажного здания на северо-западе столицы.
Огонь вспыхнул в подсобном помещении подземного паркинга жилого дома, находящегося по адресу: улица Авиационная, д. 77, корп. 2 в районе Щукино. Площадь пожара составила два квадратных метра, в результате пожара погибли два человека, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, пожар произошёл в бытовках в районе Царицыно на юге Москвы. К моменту прибытия пожарных на вызов по адресу: улица Севанская, дом 25, на месте происшествия горели два газовых баллона, пострадал один человек. Сейчас пожар ликвидирован, но в очаге возгорания находится много газовых баллонов.
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