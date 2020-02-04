https://static.news.ru/photo/77d191ca-4754-11ea-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появившаяся в Сети видеозапись, на которой мужчина всячески издевается над маленьким мальчиком и избивает его, вызвала возмущение не только у пользователей, но и московских следователей. Сейчас они проводят проверку, а друг мамы малыша рассказал, почему ей пришлось оставить ребёнка с отчимом в тот самый день, когда был снят ролик.

Собеседник телеканала «360» утверждает , что Рита (так зовут мать ребёнка) уехала на родину на похороны отца, а видео записала её 19-летняя сестра, которая побоялась защитить племянника от отчима-садиста.

По словам друга семьи, Рита со своим вторым мужем и тремя детьми от предыдущего брака приехали в Москву из Кабардино-Балкарии и сняли квартиру в районе метро «Автозаводская».

О том, что супруг может использовать столь радикальные методы воспитания женщина не догадывалась.

Не было такого, чтобы дети оставались наедине с этим мужчиной на длительное время. О том, что он так относится к детям, никто не знал, — пояснил знакомый Риты.

Он также утверждает, что отчима разозлило поведение мальчика, а в качестве наказания он решил заставить его приседать. Когда ребёнок уставал, то мужчина кричал и бил его по лицу. Как сообщил друг семьи, сейчас второго мужа Риты разыскивают, так как он пропал. При этом земляки присылают угрозы в его адрес и грозят ему расправой на родине. При этом уголовное дело пока не возбуждено, в данный момент следователи проводят проверку.

Как писал NEWS.ru, ранее безработный житель Петербурга надругался над собственной женой в одной из квартир на Пискарёвском проспекте. Инцидент произошёл на глазах детей.