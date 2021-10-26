«Детей из окон эвакуировали»: очевидцы о взрыве газа в доме в Балтийске

Очевидцы взрыва газа в доме в Балтийске (Калининградская область) рассказали NEWS.ru, что из повреждённого здания начали эвакуировать детей из окон, кроме того в помещениях начался пожар. По словам одной из собеседниц, в соседнем строении от ударной волны «тряслись стены».

Говорят, что [взорвался] газ. Детей из окон эвакуировали. Это жилой дом примерно 1974-го года постройки, достаточно ветхий <...>Взрыв ощущался на протяжение примерно 700-800 метров очень сильно, как землетрясение. Окна вздрогнули, — отметила местная жительница.

Взрыв произошёл на втором этаже пятиэтажки. После этого возник пожар на площади 50 кв. м. В МЧС отметили, что сейчас эвакуируют жителей, этим занимается десть подразделений. Пострадавшего сейчас осматривают врачи.

В течение последнего часа взрыв произошёл также в пятиэтажке в подмосковном городе Видное. В результате инцидента оказалась разрушена одна из стен дома. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела восемь человек, в том числе пятерых детей. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась.

Накануне газ взорвался в пятиэтажке в Набережных Челнах, взрывной волной были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, погибла 22-летняя дeвушка.

Ранее сообщалось, что 70-летний владелец квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ, страдал алкоголизмом и состоял на учёте у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения и на газопровод, ведущий к его плите, установили металлическую заглушку.