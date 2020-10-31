Число пострадавших от землетрясения в Турции выросло до 831 человека

https://static.news.ru/photo/7df66d02-1b64-11eb-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции в результате землетрясения пострадал 831 человек, свидетельствуют уточнённые данные агентства страны по чрезвычайным ситуациям и бедствиям.

По последним данным, 25 наших граждан погибли, один из них утонул, 831 гражданин был ранен. Произошло 489 афтершоков, 35 из которых были магнитудой более 4, — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Ранее сообщалось о 804 раненных в результате землетрясения.

Спасательные работы в районе завалов продолжаются.

Как писал NEWS.ru ранее, 30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.