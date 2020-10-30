Мать погибших при пожаре под Кировом детей отдыхала с подругой

https://static.news.ru/photo/b93da260-1b3f-11eb-93c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kirov.sledcom.ru

Мать четырёх мальчиков, которые погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области, как оказалось, ушла в гости и оставила детей дома одних.

Трагедия произошла 30 октября на улице Исаковская. В результате возгорания в квартире обгорели стены на площади девять квадратных метров. Мальчики 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения обнаружены мёртвыми, им было от восьми месяцев до четырёх лет, передаёт РИА Новости.

После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла, — заявили в правительстве региона.

Матери погибших детей 24 года, отцу — 22. Семья состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарию в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей.

В ходе последней проверки было установлено, что отец находился на заработках в Казани, часть детей была устроена в детский сад, который они посещали на несколько часов в день. Продукты питания в это время у семьи были, алкоголь в квартире отсутствовал, — уточнили в администрации.

Семья получала помощь от органов соцзащиты: продукты, одежду, детские кроватки. СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего и причины возгорания.

Как писал NEWS.ru ранее, в результате пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых пациентов в Калининграде погибли три человека. Пожар произошёл на первом этаже в здании на улице Гончарова.