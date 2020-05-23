Бывший однокурсник рассказал о захватчике банка

https://static.news.ru/photo/e5933940-9d33-11ea-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Барышников, пытавшийся захватить банк и заложников в Москве, был в студенческие годы адекватным человеком и не гнался за деньгами. Так охарактеризовал его бывший сокурсник по Институту бизнеса и права Антон, достаточно плотно общавшийся с ним как в вузе, так и два года по окончании учёбы.

Антон добавил, что шокирован случившимся, и добавил, что Барышников резко изменился после того, как переехал из Нижневартовска в Сочи. До этого он был «адекватным человеком, который всегда шёл на контакт, весёлым».

Он никогда не шёл на конфликт и не гнался за деньгами, — рассказал РИА Новости одногруппник налётчика.

Антон не смог предположить, что так негативно могло повлиять на жизнь приятеля: их общение полностью прекратилось, как только Барышников переехал из родного города. Но, добавил одногруппник, каких-то глобальных проблем, «катастроф» в жизни товарища по институту не было.

Антон пытался узнать у Барышникова, как у него дела, на что тот отвечал: мол, всё хорошо и «классно». А некоторое время назад и вовсе написал в соцсетях, что «скоро будут происходить интересные вещи».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Стерьхина, одноклассница захватившего отделение Альфа-Банка Алексея Барышникова, назвала его отзывчивым и добрым человеком, который заботился о людях и помогал бездомным животным. Девушка отметила, что Барышников не раз помогал ей в трудной ситуации.