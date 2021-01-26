Бывший глава подразделения УФСКН по Москве задержан за торговлю наркотиками

https://static.news.ru/photo/fbc1f756-5fc5-11eb-bd26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший руководитель одного из столичных подразделений Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) задержан в Ивановской области. Он обвиняется в создании нарколабораторий.

Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий, — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В лабораториях организовывалась бесправная деятельность мигрантов, которых удерживали там насильно, угрожая физической расправой. А запрещённые вещества затем распространялись с использованием автомобиля со спецсигналами и служебной формы со знаками различия органов ФСБ. Задержанный, чьё имя не называется, руководил подпольным бизнесом и финансовыми потоками.

Также сообщается о задержании ещё 15 человек, среди которых есть руководители ячеек организации в ряде регионов, в том числе во Владимирской области и в Кабардино-Балкарии. Один из задержанных является ивановским руководителем органа местного самоуправления.

Свыше 59 килограммов наркотических веществ было изъято. Кроме того, в лаборатории обнаружили более 10 тонн раствора, из которого должны были впоследствии выделить наркотики. Задержанные могут быть осуждены на пожизненное заключение.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. За преступниками полицейские «охотились» больше года.

В ходе операции правоохранители изъяли у наркоторговцев порядка двух тонн запрещённых веществ. Также были задержаны 12 человек. Им предъявлено обвинение. Теперь же судьбу «торговцев смертью» будет решать суд.