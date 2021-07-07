Бьющий из-под земли фонтан с кипятком в Москве попал на видео

В Москве прорвало водопровод с горячей водой. Видео бьющего из-под земли фонтана опубликовал телеканал «360».
Инцидент
Похожая авария случилась в декабре 2020 года на юге Москвы. Тогда на улице Тёплый Стан прорвало трубу, в результате чего из-под земли забил фонтан с кипятком высотой три метра. ЧП случилось неподалёку от дома 12. Движение по улице Тёплый Стан ограничили, регулированием потока машин и пешеходов занимались специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей висело большое облако пара.