Бьющий из-под земли фонтан с кипятком в Москве попал на видео

В Москве прорвало водопровод с горячей водой. Видео бьющего из-под земли фонтана опубликовал телеканал «360».

Инцидент произошёл на улице Паромная, около дома № 3/3. Как сообщили в пресс-службе МОЭК, причиной коммунальной аварии стала утечка на тепловой сети. На место ЧП приехала ремонтная бригада. В настоящее время водопровод перекрыли, а жителям обеспечили снабжение горячей водой по резервной схеме.

Похожая авария случилась в декабре 2020 года на юге Москвы. Тогда на улице Тёплый Стан прорвало трубу, в результате чего из-под земли забил фонтан с кипятком высотой три метра. ЧП случилось неподалёку от дома 12. Движение по улице Тёплый Стан ограничили, регулированием потока машин и пешеходов занимались специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей висело большое облако пара.