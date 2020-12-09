На юге Москвы из-под земли бьёт фонтан кипятка высотой три метра

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На юге Москвы 9 декабря прорвало трубу. В настоящий момент на месте прорыва из-под земли бьёт фонтан высотой три метра. О происшествии журналистам рассказал источник в столичных экстренных службах.

Трубу с горячей водой прорвало на улице Тёплый Стан. ЧП случилось неподалёку от дома № 12. Сейчас из-под земли бьёт фонтан с кипятком. В высоту он достигает уровня в три метра.

Движение по улице Тёплый Стан ограничено. Регулированием потока машин и пешеходов занимаются специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей повисло большое облако пара, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Авария произошла 12 ноября на Томилинской улице. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.