После прорыва теплотрассы в Дзержинском возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/3b7a5802-251a-11eb-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело (халатность), — говорится в сообщении СК.

В региональном главке МЧС до этого рассказали, что в результате ЧП четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет попали в ожоговый центр.

Авария произошла на Томилинской улице. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.

Как сообщал NEWS.ru, причиной прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском, в результате которого четыре школьницы получили ожоги ног, мог стать гидроудар.