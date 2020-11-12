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Происшествия

Автомобиль протаранил полицейский участок в Лондоне

23:44, 11 ноября 2020 12
Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency

Легковая машина BMW врезалась в полицейский участок на севере британской столицы.

Инцидент произошёл в районе Эдмонтон. Виновник происшествия задержан сотрудниками правоохранительных органов, передаёт Daily Mail.

При столкновении передняя часть машины застряла в стеклянных дверях участка на Фор-стрит. Скотленд-Ярд сообщил, что сотрудники полицейского участка эвакуированы, он оцеплен.

По непроверенным данным, перед тем как протаранить здание, водитель вылил на дорогу некую горючую жидкость, вероятно бензин, и поджёг её.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные, данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Как сообщает ряд британских СМИ, полиция расценивает произошедшее как теракт.

Ранее NEWS.ru писал, что в саудовском городе Джидда на церемонии, посвящённой окончанию Первой мировой войны, на которой в том числе присутствовали дипломаты из Европы, прогремел взрыв.

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