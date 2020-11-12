Автомобиль протаранил полицейский участок в Лондоне

Легковая машина BMW врезалась в полицейский участок на севере британской столицы.
Инцидент произошёл в районе Эдмонтон. Виновник происшествия задержан сотрудниками правоохранительных органов,
При столкновении передняя часть машины застряла в стеклянных дверях участка на Фор-стрит. Скотленд-Ярд сообщил, что сотрудники полицейского участка эвакуированы, он оцеплен.
По непроверенным данным, перед тем как протаранить здание, водитель вылил на дорогу некую горючую жидкость, вероятно бензин, и поджёг её.
BREAKING:— Insider Paper (@TheInsiderPaper)
#EdmontonPolice Station on Fore Street in North #Londonevacuated after a car rammed into the station. pic.twitter.com/GgtwFMqHa6 November 11, 2020
На месте происшествия работают полицейские и пожарные, данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
Как сообщает ряд британских СМИ, полиция расценивает произошедшее как теракт.
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