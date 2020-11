Автомобиль протаранил полицейский участок в Лондоне

Инцидент произошёл в районе Эдмонтон. Виновник происшествия задержан сотрудниками правоохранительных органов, передаёт Daily Mail.

При столкновении передняя часть машины застряла в стеклянных дверях участка на Фор-стрит. Скотленд-Ярд сообщил, что сотрудники полицейского участка эвакуированы, он оцеплен.

По непроверенным данным, перед тем как протаранить здание, водитель вылил на дорогу некую горючую жидкость, вероятно бензин, и поджёг её.