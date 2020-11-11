В Джидде на церемонии с участием дипломатов из Европы прогремел взрыв

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В саудовском городе Джидда на церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны, на которой в том числе присутствовали дипломаты из Европы, прогремел взрыв.

Инцидент произошёл на мемориальном кладбище, на котором представители дипмиссий нескольких государств отдали дань памяти погибшим в боях Первой мировой войны солдатам из Европы, сообщает Al Jazeera.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство

В результате нападения никто не погиб, однако, по меньшей мере, два человека получили лёгкие ранения, в том числе один гражданин Греции и один сотрудник саудовской службы безопасности.

Франция решительно осуждает это трусливое и неоправданное нападение, — заявили во французском МИД.

Власти Джидды сообщили, что в данный момент ситуация находится под контролем.

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