Макрон призвал Европу дать общий ответ на террористическую угрозу

https://static.news.ru/photo/a374ea7e-236e-11eb-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louai Barakat/Global Look Press

Европейские страны должны дать общий быстрый ответ на существующую террористическую угрозу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу, — рассказал политик на пресс-конференции по итогам европейской конференции по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

Он считает, что для противодействия угрозе нужно создать Совет внутренней безопасности. Проблема с безопасностью на внешней границе одного из государств ЕС несёт угрозу всему сообществу. Также политик предложил реформировать Шенгенскую зону.

Ранее Макрон заявил, что народ Франции не будет отказываться от демократических ценностей, несмотря на вылазки исламских боевиков. Они напали на страну, поскольку Франция является олицетворением свободы выражения мнений. В поиске радикалов «нация сплотилась», отметил Макрон.

Как писал NEWS.ru, французский имам Хассен Шальгуми из коммуны Дранси под Парижем получил множество угроз убийством после осуждения терактов в стране. Проповедник обратился к президенту Франции с просьбой усилить охрану.