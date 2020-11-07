Имам во Франции получил угрозы убийства после осуждения терактов

https://static.news.ru/photo/31630e44-21ba-11eb-9651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имам французской коммуны Дранси под Парижем Хассен Шальгуми, выступивший с осуждением убийства радикальным исламистом школьного учителя, обратился к главе республики Эммануэлю Макрону с просьбой усилить свою охрану из-за многочисленных угроз в соцсетях. По словам религиозного деятеля, злоумышленники обещали убить его.

Я опасаюсь за свою жизнь, — цитирует потерпевшего газета Le Journal du Dimanche.

Он получил тысячи подобных сообщений, в том числе и от сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

Накануне полицейские во Франции задержали ещё трёх человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, что на севере страны. По предварительным данным, спецоперация прошла ещё 3 ноября.

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».