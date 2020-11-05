Макрон: Франция не откажется от своих ценностей и будет бороться с террором

https://static.news.ru/photo/e43e6356-1f44-11eb-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Euc/Global Look Press

Народ Франции не собирается отказываться от демократических ценностей, несмотря на вылазки исламистских боевиков, с которыми он продолжит бороться, заявил глава республики Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в СМИ 5 ноября 2020 года.

По его словам, на страну напали радикалы, так как она является олицетворением свободы выражения мнений, вероисповедания и «определенного образа жизни». Он добавил, что «нация сплотилась» в поисках боевиков, где бы террористы ни прятались, пишет газета Financial Times.

Наши разведка и полиция, заплатившие высокую цену, каждый год предотвращают десятки нападений. Государство мобилизовало силы, опираясь на законы, обсуждаемые и принимаемые парламентом, поскольку мы не откажемся ни от демократии, ни от верховенства закона, — считает Макрон.

Президент также обратил внимание на проблему распространения идеологии радикальных исламистов, призывающая детей к ненависти и игнорированию законов. Он отметил, что не позволит утверждать, что Париж занимается поощрением расизма по отношению к мусульманам.

Утром 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом», писал NEWS.ru.