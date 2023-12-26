Атака ВСУ на Феодосию 26 декабря: что повреждено, сколько погибших Аксенов заявил, что в результате атаки ВСУ на Феодосию погиб один человек

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Что об этом известно, какие последствия?

Что произошло в Феодосии

Минувшей ночью в 03:35 по московскому времени Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Феодосии слышали в небе громкие взрывы.

«Было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Официальной информации пока не было», — говорилось в публикации.

Через некоторое время Аксенов заявил, что была оцеплена территория порта, детонация прекратилась, а пожар был локализован.

«На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов.

Позднее он рассказал, что в результате атаки на Феодосию погиб один человек и двое ранены.

«Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — заявил глава республики.

Также Аксенов сообщил, что транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

По данным Telegram-канала Baza, жителей близлежащих к порту Феодосии домов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения.

«В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины. Также пострадал и местный вокзал — властям пришлось изменить расписание поездов и электричек», — говорится в сообщении.

Как ВСУ могли атаковать Феодосию

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что украинские силы могли атаковать российский город при помощи надводных дронов, крылатых ракет, а также силами морских диверсантов.

«Предположу, что ВСУ использовали надводные дроны. Скорее всего, они были выпущены ВСУ в направлении Феодосии. Не исключаю, что Украина отправила несколько лодок с морским десантом. Но их, как всегда, ждало фиаско благодаря умелым действиям наших войск. Кроме того, не исключаю, что ВСУ применили крылатые ракеты, запущенные с разных носителей», — заявил Липовой.

Также, по мнению эксперта, украинская армия могла атаковать Феодосию из Одессы, запустив оттуда дроны и диверсионные группы.

«Предположу, что морские дроны, а также лодки с десантом ВСУ вышли из Одессы или Одесской области — там еще есть остатки баз ВСУ. Кроме того, надводные беспилотники ВСУ могут запустить в сторону Крыма с любой точки побережья, подконтрольной Киеву», — сказал Липовой.

Что рассказали в Минобороны РФ

По данным российского военного ведомства, силы ПВО уничтожили два Су-24 Воздушных сил Украины, которые пытались атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии.

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет.

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