Герой России назвал оружие, которым Киев пытался атаковать Феодосию Герой России Липовой: Феодосию пытались атаковать морские дроны и диверсанты ВСУ

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ в ночь на 26 декабря пытались атаковать Феодосию с помощью надводных дронов, а также силами морских диверсантов. Он не исключил, что Киев применил крылатые ракеты с различного рода носителей.

Предположу, что ВСУ использовали надводные дроны. Скорее всего, они были выпущены ВСУ в направлении Феодосии. Не исключаю, что Украина отправила несколько лодок с морским десантом. Но их, как всегда, ждало фиаско благодаря умелым действиям наших войск. Кроме того, не исключаю, что ВСУ применили крылатые ракеты, запущенные с разных носителей, — заявил Липовой.

По его словам, каждый дрон или группа диверсантов могла перевозить до 200 кг взрывчатки.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате взрыва, произошедшего в порту Феодосии. По данным ведомства, в ночь с 25 на 26 декабря украинские вооруженные силы попытались атаковать порт, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два самолета Су-24.

Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет.