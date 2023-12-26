Назван украинский город, откуда ВСУ пытались атаковать Феодосию Герой России Липовой: ВСУ пытались атаковать Феодосию со стороны Одессы

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ пытались атаковать Феодосию со стороны Одессы, выпустив оттуда надводные дроны и группы диверсантов. Он не исключил, что ВСУ могли действовать из любой точки побережья Черного моря, подконтрольного Киеву.

Предположу, что морские дроны, а также лодки с десантом ВСУ вышли из Одессы или Одесской области — там еще есть остатки баз ВСУ. Кроме того, надводные беспилотники ВСУ могут запустить в сторону Крыма с любой точки побережья, подконтрольной Киеву, — заявил Липовой.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате взрыва, произошедшего в порту Феодосии. По данным ведомства, в ночь с 25 на 26 декабря украинские вооруженные силы попытались атаковать порт, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два самолета Су-24.

Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет.