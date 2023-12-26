Стало известно об эвакуации жителей ближайших к порту Феодосии домов Baza: свыше 350 человек эвакуировали из ближайших к порту Феодосии домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telgram-канал Baza сообщает, что жителей близлежащих к порту Феодосии домов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения. По данным источников канала, местные власти развернули два пункта в местных школах. По данным канала, в результате взрыва в порту в нескольких жилых домах выбило стекла, в магазинах были разбиты витрины.

Baza сообщает, что всего было эвакуировано около 350 человек, их разместят в школах. По данным канала, площадь пожара в порту Феодосии составила свыше одной тысячи метров, однако данная информация не подтверждена официальными источниками, сведений о погибших или пострадавших в результате инцидента в порту нет.

Как сообщалось ранее, ФГУП «Крымская железная дорога» изменило маршрут движения поездов между Джанкоем и Феодосией после атаки в районе порта в Крыму. Ограничения на проезд по автомобильным дорогам к настоящему моменту сняты. В пресс-службе КЖД объяснили, что изменения в расписание были внесены по техническим причинам.

Взрывы в порту Феодосии прозвучали в ночь на 26 декабря. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в районе Феодосии была зафиксирована атака со стороны Вооруженных сил Украины. Территория порта была оцеплена, на месте работают профильные службы. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.