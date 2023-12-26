Маршрут движения пригородных поездов в Феодосии изменили после ЧП Поезда из Феодосии в Джанкой будут отправляться от станции Айвазовская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маршрут движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму, поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщает ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД). Ограничения на проезд по автомобильным дорогам уже сняты.

Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам 26 декабря поезда № 7110 Феодосия — Джанкой и № 6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская, — говорится в сообщении КЖД в Telegram-канале.

В ночь на вторник, 26 декабря, в районе порта в Феодосии звучали взрывы, по предварительным данным, сработала система ПВО. Местные жители пожаловались на громкие хлопки, в домах дрожали стекла. Некоторые граждане заметили дым над портом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал произошедшее вражеской атакой. К утру детонация прекратилась, пожар удалось локализовать. Он добавил, что жители нескольких домов будут отселены. Он также попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В начале декабря из поликлиники в Феодосии эвакуировали около 30 человек из-за пожара. Возгорание произошло на четвертом этаже лечебного учреждения.