30 человек эвакуировали при возгорании поликлиники в Феодосии

Фото: МЧС РФ

Порядка 30 человек эвакуировали спасатели во время пожара в первой феодосийской поликлинике, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Судя по размещенным кадрам, возгорание произошло на четвертом этаже лечебного учреждения. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который вспыхнул на электрозаводе на Преображенской набережной в Москве. На снятых очевидцами кадрах видно, как вверх поднимается толстый столб черного дыма. Загорелся один из промышленных корпусов, пламя охватило лакокрасочный цех. Информация о пострадавших, а также о том, что стало причиной возгорания, выясняется.

До этого также в Москве загорелся ресторан на Новом Арбате. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек. В нем находятся более 10 ресторанов и кафе. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о пожаре на Митинском радиорынке на западе российской столицы. Его причиной мог стать взрыв аккумулятора гироскутера. Огонь вскоре потушили, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова. В настоящее время оно находится на реконструкции. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.