Mash: в районе порта в Феодосии прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что в районе порта в Феодосии звучат взрывы, по предварительным данным, сработала система ПВО. Местные власти и Министерство обороны России еще не прокомментировали информацию.

Как уточняет Mash, местные жители пожаловались на громкие хлопки, некоторые граждане заметили дым над портом. Согласно информации Telegram-канала, в жилых домах дрожали стекла. Mash добавил, что движение по Крымскому мосту было перекрыто, однако позднее его возобновили.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Феодосии сообщил о громких взрывах над городом. Как отметил канал, предположительно, работает система ПВО. Министерство обороны и местные власти не комментировали информацию.

Недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ударные беспилотники ВСУ дважды за вечер атаковали Бердянск. По его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны поразили не менее шести воздушных целей над жилым районом города.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне опасности.