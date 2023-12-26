«Не повод скакать в трусах»: людей пристыдили за кадры ударов по Феодосии Крючков напомнил об уголовной ответственности за публикацию ударов по Феодосии

Съемка подбитых кораблей и иных разрушений может повлечь уголовную ответственность, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Так, он отреагировал на распространившиеся в Сети кадры атаки на Феодосию.

Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, — сказал Крючков.

Он добавил, что все, кто публиковал фото и видео атаки на Феодосию, уже установлены. В настоящий момент проводится работа спецслужб, уточнил чиновник. Крючков также поблагодарил журналистов, которые воздержались от «кровавого хайпа» и дождались официальных сообщений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию в ночь на 26 декабря. По его словам, повреждения получили шесть зданий. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме и ограничений по пассажирским перевозкам нет, уточнил он.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ пытались атаковать Феодосию со стороны Одессы, выпустив оттуда надводные дроны и группы диверсантов. Он не исключил, что ВСУ могли действовать из любой точки побережья Черного моря, подконтрольного Киеву.