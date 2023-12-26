Власти Николаева сообщили о повреждении промышленных складов

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что после произошедших ночью взрывов повреждены склады промышленного предприятия в Николаеве на юге Украины. В своем Telegram-канале политик добавил, что информации о пострадавших нет.

Зафиксировано повреждение складских зданий. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба украинских сил обороны юга страны сообщила о возгорании на территории инфраструктурного объекта в Одесской области. Пожар был оперативно ликвидирован.

В ночь на 26 декабря взрывы прозвучали в порту Феодосии. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в районе Феодосии была зафиксирована атака со стороны Вооруженных сил Украины. Территория порта была оцеплена, на место прибыли профильные службы. Позднее в Сети появилось видео ночного удара. На кадрах видно, как в небо поднимается мощный столб пламени.

В Минобороны РФ рассказали, что из-за взрыва большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. В ведомстве пояснили, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет.