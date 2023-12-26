Появилось видео ночного удара по Феодосии

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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео ночного удара по Феодосии На кадрах видно, как в небо поднимается мощный столб пламени.

Взрыв был очень мощный. Предварительно, Storm Shadow. Минобороны заявляет, что украинские самолеты, с которых запускались ракеты, были сбиты, — пояснил военкор.

По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, в результате этой атаки ВСУ на Феодосию 26 декабря погиб один человек, еще двое получили ранения. Вспыхнувший на территории порта пожар был локализован, на месте происшествия работают профильные службы.

В Минобороны РФ рассказали, что из-за взрыва большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. В ведомстве пояснили, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет.

Жителей близлежащих к порту Феодосии домов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения. Всего эвакуировали около 350 человек, их разместили в двух местных школах. Отмечалось, что в нескольких жилых домах выбило стекла, в магазинах были разбиты витрины.