Континентальная хоккейная лига (КХЛ) анонсировала ряд изменений в правилах игры, которые вступят в силу с сезона-2019/20. News.ru разбирает, в каких конкретно эпизодах хоккейные арбитры отныне будут «свистеть по-другому».

Больше голов, хороших и разных!

Зрители приходят на хоккей, чтобы увидеть много заброшенных шайб, поэтому начнём с самого насущного — изменений, касающихся фиксации взятия ворот. Теперь гол будет засчитываться даже в тех случаях, когда шайба после броска любого хоккеиста, находящегося на льду, влетает в ворота после рикошета от шлема или любой части тела другого игрока.

Более того — в некоторых случаях не будет криминалом, если шайба попадёт в ворота после броска или рикошета от игрока атакующей команды, находящегося в площади ворот. Но при этом этот «оккупант» своими действиями или положением на льду не должен создавать никаких помех голкиперу и не влиять на его способность занять необходимую позицию для защиты ворот.

Жаркие споры среди болельщиков и специалистов вызывают ситуации, когда шайба попадает в ворота от конька игрока атакующей команды. Отныне «мухи от котлет» будут отделены следующим образом: если атакующий игрок явно наносит удар коньком или ногой по шайбе, взятие ворот не засчитывается, а если просто разворачивает свою ногу так, чтобы переправить шайбу в цель без очевидного удара, то это «хороший гол», как любят говорить сами арбитры.

И ещё одна любопытная «фишка»: теперь гол может быть засчитан, даже если... шайба не побывала в воротах. Арбитры должны будут указать на центр, если вратарь намеренно сдвигает ворота, когда соперник выходит с ним один на один. Ранее, напомним, за подобные ухищрения голкиперы наказывались малым штрафом. Отныне маленьким вратарским хитростям будет поставлен надёжный заслон.

Больше игры без «вне игры»

Положение «вне игры» теперь тоже будет фиксироваться с поправками в пользу атакующей команды. Если раньше конёк игрока, входившего в зону атаки, находился за её пределами, но не касался льда (висел в воздухе над синей линией или в средней зоне), лайнсмены определяли офсайд и останавливали игру. Теперь же будет включён принцип «трёхмерности», то есть для правильного входа в чужую зону достаточно того, чтобы проекция конька в момент пересечения шайбой синей линии находилась вне зоны атаки или также «цеплялась» за синюю линию.

Из-за океана перекочёвывает к нам ещё один важный нюанс, потворствующий игрокам атакующей команды. Процитируем здесь официальный сайт КХЛ дословно, а заодно для наглядности проиллюстрируем это нововведение.

Если полевой игрок контролирует шайбу и входит в зону атаки, а его коньки пересекают синюю линию раньше шайбы, то он не считается находящимся в положении «вне игры» при условии, что он овладел шайбой, когда хотя бы один конек находился в нейтральной зоне или касался синей линии, в момент приёма шайбы и что он продолжал контролировать шайбу до тех пор, пока шайба полностью не пересекла синюю линию, — приводит сайт КХЛ новую трактовку правила 81, пункт 2 о положении «вне игры».

Стоп хитростям на «точке»

С тех пор как правилами в отдельных ситуациях стала запрещаться смена состава (например, защищающейся команде после проброса), полевые игроки, подобно вратарям, стали прибегать к маленьким хитростям, умышленно затягивая процедуру вбрасывания, чтобы получить хотя бы десяток секунд передышки. Часто можно было наблюдать, как изначально на «точку» становится крайний нападающий, который сознательно нарушает процедуру вбрасывания, чтобы лайнсмен специальным жестом предложил его команде поменять игрока. И только после этого на вбрасывание выходил специализирующийся на этом компоненте игры центрфорвард.

Согласно новым правилам, линейный судья не будет требовать замены игрока на вбрасывании — он просто поднятой вверх и согнутой в локте рукой с открытой ладонью в сторону «хитрящей» команды сделает предупреждение. И если при второй попытке ввода шайбы в игру провинившаяся сторона вновь допустит нарушение, то будет наказана малым штрафом. Очевидно, что муторных пауз при возобновлении игры после её остановки должно стать значительно меньше.

Здесь же упомянем ещё об одной новинке, связанной с возвращением утерянной клюшки её владельцу прямо по ходу игры. Если ранее другой игрок той же команды, находящийся на льду, должен был непременно взять рукой выпавшее орудие труда и вручить его законному обладателю (при любом ином способе передачи клюшки ему грозил малый штраф), то теперь он может безнаказанно двигать клюшку по льду или бросать её по воздуху, если при этом не создаётся никаких помех сопернику.

Директива вратарям: «мышей» не ловить!

Значительная часть нововведений касается правил остановки шайбы вратарём и трактовки различных игровых ситуаций, в которых принимает участие страж ворот. Теперь голкипер, даже находясь в площади ворот, не всегда может останавливать игру, прижимая шайбу ко льду или помещая её в какую-то часть своего обмундирования. Если со стороны соперника на него не оказывается давления, вратарь обязан в течение трёх секунд продолжить игру. Иначе — малый штраф.

Если вратарь касается площади ворот, то он может играть в шайбу, ловить шайбу, прижимать шайбу, находящуюся за пределами площади ворот, если на него оказывает давление соперник. Когда бросок шайбы совершён с половины поля соперника и действия вратаря привели к остановке матча, без наложения на него штрафа за задержку игры, смена состава команде, нарушившей правила, запрещена. Если на вратаря наложен штраф за задержку игры, то смена состава нарушившей правила команде разрешена, — разъясняет сайт КХЛ ещё одну новую трактовку в правилах.

Другие нововведения также ограничивают действия голкипера при попытках сыграть в шайбу или остановить игру в различных частях площадки — на своей половине, в так называемой зоне трапеции (небольшом участке за воротами) и за линией ворот за пределами трапеции. Вкратце суть этих новшеств заключается в том, что вратарь, вступая в борьбу за шайбу за пределами площади ворот и не находясь под давлением со стороны соперника, не должен ставить игру на паузу. В противном случае он будет наказываться малым штрафом.

Если в целом оценить весь пакет предложенных КХЛ изменений в хоккейных правилах, пожалуй, впервые за последние годы эти поправки выглядят предельно акцентированными на придании игре большей зрелищности, динамики и результативности. Посмотрим, как всё будет выглядеть на практике.