Искусственно расширенное пандемией хоккейное межсезонье не даёт заскучать российским болельщикам. Череда громких переходов игроков из команды в команду была разбавлена скандальной историей: два уважаемых топ-клуба поочерёдно организовали «утечку» в Интернет информации о зарплатах хоккеистов — разумеется, не своих. NEWS.ru размышляет, почему стал возможным подобный обмен любезностями, и предлагает простой, но весьма эффективный способ избежать аналогичных инцидентов в будущем.

Чего ни сделаешь, чтобы услужить заклятым друзьям

Всё началось с того, что в Сети была опубликована полная платёжная ведомость игроков петербургского СКА. Издание «Бизнес online» не только любезно предоставило читателям возможность ознакомиться с годовыми доходами всех «армейцев» с берегов Невы, но и заботливо подсчитало, что общая сумма зарплат (973 млн рублей) не вписывается в жёсткий потолок зарплат (ровно 900 млн), который будет введён в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2020/21.

Более того, инсайдеры сообщили, как руководство питерского клуба намеревается выходить из этой ситуации. По сведениям из информированных источников, боссы СКА летом будут подыскивать новые клубы для нападающих Максима Карпова (зарплата — 65 млн рублей в год) и Ильи Каблукова (58 млн), а шведскому голкиперу Магнусу Хелльбергу и защитнику сборной России Василию Токранову (у обоих второй по величине доход в команде — 70 млн) предложат перезаключить контракты с понижением зарплаты.

Таким образом, разгрузившаяся платёжная ведомость СКА не только свободно поместится под потолок зарплат, но и позволит пригласить на хороший гонорар как минимум ещё одного классного игрока.

Если верить опубликованной информации, на данный момент самым высокооплачиваемым хоккеистом СКА является нападающий российской сборной Владимир Э. Ткачёв, зарабатывающий 75 млн рублей в год. Вслед за Хелльбергом и Токрановым идёт вышеупомянутый Карпов, чья зарплата превышает даже сумму прописью в контракте канадского новичка петербуржцев Линдена Вея (60 млн), перебравшегося из ЦСКА.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«50+» миллионов помимо Каблукова «зашибают» защитники Игорь Ожиганов (55) и Динар Хафизуллин (50), группа из пяти игроков за год становится богаче на 45 «лимонов». Это опять-таки если опубликованные данные полностью соответствуют действительности.

Как бы там ни было, но приведённые цифры, за редким исключением, никакого удивления не вызывают. Люди, постоянно интересующиеся хоккеем, имеют примерное представление о доходах игроков российских топ-клубов. Как говорится, с поправкой плюс-минус на несколько миллионов.

Однако руководителей СКА слитые в Интернет «секретные» финансовые данные не на шутку разозлили. А поскольку заподозрить в этом злодеянии с большой вероятностью можно было коллег из омского «Авангарда» (боссы обоих клубов-олигархов уже не первый год находятся в состоянии конфронтации), то с берегов Невы последовал симметричный ответ. Иначе говоря, спустя пару дней все желающие смогли ознакомиться и с зарплатами «ястребов».

Правда, посвящённые люди утверждают, что в этом финансовом реестре куда больше неточностей, чем в питерской «платёжке», и многие зарплаты игроков омской команды завышены. Но чего ни сделаешь, чтобы услужить заклятым друзьям!

Потолок — первый шаг к полной финансовой прозрачности

Например, обязательно стоит указать, что доход самого дорогостоящего хоккеиста (в данном случае — форварда сборной Швейцарии Свена Андригетто) значительно превосходит заработок питерского Ткачёва: 90 миллионов против 75. А новобранец «Авангарда» Александр Хохлачёв, перешедший из московского «Спартака» в обмен на Сергея Широкова, сразу получил в новой команде второй по весомости контракт на 70 млн — столько же зарабатывает в команде Боба Хартли только канадец Тэйлор Бек.

Соотечественнику Бека и ещё одному новичку «ястребов» Корбэну Найту положили оклад в 65 миллионов, а на 60 млн тянут контракты опытного защитника Алексея Емелина и восходящей звезды российского хоккея центрфорварда Дениса Зернова.

Ещё раз сделаем оговорку, что приведённые суммы могут быть завышены, однако в общем и целом картину распределения зарплат отражают вполне достоверно. Легионеры по определению должны быть в первых номерах по размеру гонорара, равно как и лучшие российские игроки команды.

Но самое печальное — и одновременно самое забавное в этой истории то, при каких обстоятельствах болельщики узнают о доходах представителей КХЛ. Смахивает это на детсадовский конфликт в песочнице: «Ах, ты взял мою лопатку — тогда я заберу у тебя машинку!»

В НХЛ, на которую так стремится быть похожей Континентальная хоккейная лига, суммы контрактов игроков давно открыты и доступны всем желающим. Более того, при подписании соглашения достоянием общественности становится не только общий доход хоккеиста, но и его разбивка по годам — сезонные заработки могут меняться в определённой прогрессии. Не будет забыта и информация о всевозможных бонусах, прописанных в контракте.

У нас же на сей счёт придумали железную отговорку: зачем, мол, раздражать простых людей суммами с множеством нулей, которые падают на банковские карты наших хоккеистов, причём порой далеко не самых звёздных и талантливых? Поэтому будет лучше держать всю информацию о клубных расходах на зарплаты игроков под грифом «секретно».

Нетрудно догадаться, что под этим благородным предлогом прикрываются всевозможные хитрые финансовые комбинации, «серые» схемы, выплаты агентам и прочие нюансы хоккейной бухгалтерии, которые клубным боссам вовсе не хотелось бы открывать для широкой публики. Всем удобно, когда никто ничего не знает: и волки сыты, и овцы целы.

Однако жёсткий потолок зарплат, который КХЛ удалось отстоять под натиском клубов-олигархов, может и должен стать первым шагом к полной прозрачности той самой хоккейной бухгалтерии в лиге. Действительно, болельщики имеют право знать, из чего складывается суммарная платёжная ведомость каждого клуба, а не просто верить на слово, что все дружно уложились под 900-миллионный потолок. И, конечно же, они тем более имеют право знать, каким образом расходуются бюджетные деньги и средства госкорпораций, без которых пока ещё не может существовать подавляющее большинство клубов КХЛ.

Будем надеяться, что «песочная перестрелка» руководителей СКА и «Авангарда» станет отправной точкой процесса, который в итоге приведёт к полной транспарентности (вы помните, как нравился этот термин Виталию Мутко?) финансовой деятельности наших клубов.