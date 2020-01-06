https://static.news.ru/photo/575402fa-314e-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire v/Global Look Press

Форвард клуба «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук приобрёл недвижимость в округе Лос-Анджелес в Калифорнии.

Как пишет «Газета.ru», дом находится в Беверли-Хиллз, а стоимость нового жилища хоккеиста составила $11,2 млн. Здание площадью 600 квадратных метров было построено в 2018 году. В доме пять спален и пять ванных комнат.

Средняя годовая зарплата Ковальчука за 2018 год, когда он играл за «Лос-Анджелес Кингз» составляла $6,25 млн. В декабре хоккеиста выставили на драфт отказов и соглашение с ним было расторгнуто. 3 января Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».

Hockey star Ilya Kovalchuk buys Beverly Hills home for $11.2 million https://t.co/DaAbqV5zNS — Los Angeles Times (@latimes) 7 января 2020 г.

Дебют российского нападающего в составе «Монреаля» получился противоречивым: новая команда Кови потерпела домашнее поражение со счётом 2:3 от клуба «Виннипег Джетс», однако сам Илья отметился результативной передачей и стал третьей звездой матча.

Как писал NEWS.ru, Ковальчук отметил поддержку болельщиков во время своего дебютного матча новую команду. Он также заявил, что может играть намного лучше.