Российского хоккеиста «Нью-Джерси» назвали «бесполезным мусором»

Игра «Нью-Джерси», по итогам которой фанаты набросились с критикой на Гусева, состоялась в воскресенье, 31 января. Команда встречалась в очередном матче серии с «Баффало» и победила со счётом 5:3. Россиянин не набрал ни одного очка. Кроме того, его техническая ошибка привела к шайбе в ворота «Нью-Джерси». В предыдущем матче серии нападающий также не отметился результативными действиями. Плюс ко всему он не реализовал буллит, а его коллектив проиграл по итогам серии со счётом 3:4.

5v5 shot contributions for NJD forwards vs BUF. Hughes SZN continues. 4th line was fantastic. Sharangovich had by far his most active offensive game. pic.twitter.com/bOeTbizdUj