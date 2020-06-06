Панарин рассказал «негодяям и подхалимам» о патриотизме

https://static.news.ru/photo/60e61372-a7ae-11ea-86fd-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Matt Cohen/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику по поводу резких высказываний в адрес российских властей.

Его видеообращение, которое хоккеист разместил в Instagram, появилось после недавнего заявления известного российского тренера Владимира Плющева о том, что «Панарину, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни ещё рановато».

Хоккеист заявил, что «некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить» его, выставляя человеком, не любящим родину, поэтому он хочет объяснить свою гражданскую позицию.

С подавляющим большинством жителей нашей страны наши желания схожи — это счастье наших родных и близких. И — если это когда-либо будет возможно — всех жителей России. Просто некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. И прошу не путать родину и государство, — отметил 28-летний хоккеист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за заокеанский клуб выступали 29 россиян. По мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, особое место в истории клуба занимают также Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году.