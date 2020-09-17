Мытищи снова с большим хоккеем: спустя пять лет в город вернулась КХЛ

NEWS.ru рассказывает, как подмосковные Мытищи впервые за пять лет обзавелись — на более или менее постоянной основе — клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом домашнем матче регулярного чемпионата пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 5:2. Это поражение стало для клуба из Китая шестым подряд.

«Красная Звезда» идёт по пути «ястребов»

Конечно, можно вспомнить, что в прошлом и позапрошлом сезонах «Арену Мытищи» на пару матчей арендовал московский «Спартак», сам мыкающийся без собственного ледового стадиона. Но по гамбургскому счёту большого хоккея в этом подмосковном городе не было пять лет — с того момента, как местный «Атлант» был расформирован (с перемещением значительной части состава и тренерского штаба в тот же «Спартак») после сезона-2014/15. Напоследок в апреле 2015-го здесь провели два товарищеских матча сборной России против шведов — и на этом всё. Хоккей в Мытищах сохранился только в виде клуба Молодёжной лиги «Атлант».

Но вот грянула пандемия, и базирующийся в Пекине «Куньлунь Ред Стар» за «коронавирусное» лето так и не смог выпутаться из санитарных ограничений, действующих в Китае. Поняв, что постоянно пересекать границу, летая на выездные матчи в Россию, Казахстан, Финляндию, Латвию и Белоруссию, будет более чем затруднительно, руководство «Красной Звезды» решило временно перебазироваться в Подмосковье. Здесь и эпидемиологическая обстановка значительно лучше, чем в Поднебесной, и с логистикой всё в порядке.

Под новое место обитания «Куньлунь» обновил и принцип комплектования состава вместе с тренерским штабом. В команде стало значительно больше российских игроков, а возглавил «Ред Стар» знаменитый в прошлом форвард сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Ковалёв. Правда, пока главный тренер находится на больничном и руководство командой по ходу матчей осуществляют его помощники.

Вспоминая, что из-за строительства новой арены в Омске к подобному способу «съёма хоккейного жилья» прибегнул «Авангард», уже третий сезон обитающий в подмосковной Балашихе, «Куньлунь» никак не назовёшь первопроходцем на ниве «великого переселения» в КХЛ. Но «ястребы» настолько эффективно поработали над привлечением болельщиков на трибуны местной арены, подкрепив эти усилия мощной и зрелищной игрой команды, что быстро превратили Балашиху в подмосковный филиал Омска. А клубу из Пекина ещё только предстоит пройти этот путь, и не факт, что в его конце «Красную Звезду» будет ждать успех.

Пока же на домашних играх «Куньлуня» трудно ждать аншлага. Скорее на трибунах «Арены Мытищи» на первых порах в большем количестве будут собираться фанаты приезжих команд, как это было на первом в нынешнем сезоне домашнем поединке «Ред Стар» с екатеринбургским «Автомобилистом». Гости с Урала проявили себя ещё в микроавтобусе, следовавшем от метро «Медведково»: за время получасовой поездки эти несколько мужичков раз десять спросили у водителя, скоро ли им выходить возле «Арены Мытищи».

В итоге к началу встречи на трибунах насчитывалось десятка два активных болельщиков в свитерах «Автомобилиста». Нашлось кому поддержать и «Куньлунь»: группа совсем юных ребят и девчонок вооружилась барабаном и на протяжении всей игры призывала номинальных хозяев идти в атаку и добывать победу.

vk.com/krs_central

Толя-гол пошёл на вторую сотню

Победа «Красной Звезде» действительно была необходима, как чистый подмосковный воздух. Подопечные Ковалёва на старте сезона провели выездную серию из пяти матчей — и во всех потерпели поражение, оставшись единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка. Где как не в премьерном матче на своей новой арене начать исправлять аховую турнирную ситуацию?!

Вот только проблема была в том, что соперник «Куньлуню» достался совсем не простой: «Автомобилист» — один из лидеров Восточной конференции. И сейчас уральцы под руководством пришедшего летом из НХЛ Билла Питерса явно намерены решать серьёзные задачи.

Тем не менее историческую первую шайбу на «Арене Мытищи» в премьерном домашнем матче забросил именно «Куньлунь». На третьей минуте встречи Дэнни Кристо реализовал численное преимущество и вывел «Красную Звезду» вперёд.

Однако по ходу игры было всё более очевидно, насколько значительным становилось преимущество уральцев, когда на льду появлялось звено Павла Дацюка. Мобильные и юркие Анатолий Голышев и Алексей Макеев отлично дополняли опыт и мудрость заслуженного ветерана российского хоккея. И к концу первого периода «Автомобилист» уже вёл в счёте. Сначала Голышев реализовал большинство, забив свою сотую шайбу в КХЛ, а за 49 секунд до перерыва отличился и сам Волшебник — такое прозвище давно приклеилось к Дацюку.

vk.com/krs_central

Вскоре после возобновления игры Павел отметился и результативной передачей, позволив Голышеву оформить дубль, оправдать своё прозвище Толя-гол и «распаковать» вторую сотню голов в лиге. Для «Куньлуня» и его пока совсем немногочисленных болельщиков запахло шестым подряд поражением. Но Кристо, тоже выстрелив дуплетом (и снова при розыгрыше лишнего), сохранил интригу в матче на третий период.

Впрочем, заключительная двадцатиминутка окончательно расставила всё по местам. «Куньлуню» в его нынешнем состоянии пока не по силам на равных сражаться с соперником уровня «Автомобилиста», что и вылилось ещё в две заброшенные гостями шайбы и их уверенную победу — 5:2. Тем не менее шестое поражение кряду при пока остающемся нуле в графе «набранные очки» не должно ввергать в уныние игроков «Куньлуня» и их болельщиков.

739 зрителей — такой, согласно официальным данным сайта КХЛ, была зрительская аудитория первого матча «Ред Стар» на «Арене Мытищи». В Пекине, помнится, и до пандемии на хоккейных играх собиралось немногим больше болельщиков. Так что лиха беда начало, и будем надеяться, что «Куньлунь» обязательно завоюет своего зрителя в Подмосковье.