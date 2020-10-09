«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

https://static.news.ru/photo/1fcdba72-0a58-11eb-8d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/dinamorigaofficial

Финский «Йокерит» постепенно набирает ход после вынужденной паузы из-за карантина: клуб из Хельсинки одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на своём льду рижское «Динамо» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

У «джокеров» точными бросками отметились Никлас Енсен (5-я минута), Вели-Матти Савинайнен (9-я), Хенрик Хаапала (22-я) и Марко Анттила (36-я).

Автором единственной заброшенной шайбы у рижан стал на 27-й минуте Мартиньш Дзиеркалс.

«Йокерит» (15 очков, 10 игр) догнал в турнирной таблице Западной конференции ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», однако эти команды провели соответственно на две и три игры больше «джокеров». Все клубы располагаются на местах с четвёртого по шестое в таблице «Запада».

В предыдущем поединке финский клуб дома разгромил (7:1) московский «Спартак», писал ранее NEWS.ru.