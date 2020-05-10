Интернет-пользователи нашли несуществующие страны на карте мира 1922 года

https://static.news.ru/photo/19283d1a-92c0-11ea-bf39-fa163e074e61_660.jpg Фото: YAY/TASS

Пользователи Интернета обсуждают карту мира вековой давности, которая появилась в открытом доступе. Как оказалось, для большого количества людей стало откровением, что всего сто лет назад границы были другими.

Карта в высоком разрешении появилась на сайте Reddit. Как отмечает автор публикации, она была напечатана в Лондоне в далёком 1922 году, вскоре после Первой мировой войны.

Многие отметили, что государства с тех пор поменяли свой статус. Так, например, Индия и Пакистан перестали быть британскими колониями. Корея разделилась на две противоборствующие страны — Северную и Южную, Иордании, территория которой была частью Палестины, ещё не существовало, а распавшаяся на несколько более мелких государств Югославия, наоборот, присутствует на карте.

Отмечена там и территория Хиджаз, которая считается местом возникновения ислама. Там на Аравийском полуострове находятся священные для мусульман города Мекка и Медина. Сейчас это часть Саудовской Аравии.

Обратили внимание пользователи и на Сандвичевы острова, которые в своё время так назвал английский мореплаватель Джеймс Кук. В современном мире они известны как Гавайи.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный Эрмитаж опубликовал фотографии пустых музейных залов, сделанные во время блокады Ленинграда. Музей показал, как изменились галереи с тех пор.