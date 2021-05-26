Звёзды, психологи и врачи обсудят проблемы детей и подростков с ВИЧ

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В социальной сети «Одноклассники» пройдёт прямой эфир о том, как помочь детям со сложными диагнозами подготовиться к взрослой жизни. Звёзды, психологи, эксперты и врачи обсудят проблемы детей и подростков, живущих с ВИЧ-инфекцией. Встреча состоится 26 мая в 18:00 по московскому времени в группе «Касается даже тех, кого не касается» в соцсети.

Прямой эфир будет проводиться совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Среди приглашённых звёзд заявлена певица Зара, которая также является артистом ЮНЕСКО. Гости и герои программы будут отвечать на вопросы родителей. Во внимании окажутся такие острые темы, как помощь ребёнку в принятии терапии, болезненная встреча ВИЧ-инфицированного ребёнка с реакциями окружающих, инструменты общения со сверстниками и другие.

Кроме того, эксперты поделятся успехами медицины: как наука смогла перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в хронические заболевания; почему ВИЧ поражает не только взрослых, но и детей; что нужно сделать, чтобы ребёнок не заболел ВИЧ; как обеспечить долгую и продуктивную жизнь ребёнку при наличии этого диагноза.

Сообщается, что в России на сегодняшний день более 10 тысяч детей и подростков, живущих с ВИЧ. Порядка 40% из них остались без биологических родителей и живут в приёмных семьях. Диагноз тем временем становится не только медицинской, но и социальной проблемой как для детей, так и для их семей.

По данным ЮНЭЙДС, число подростков и молодых людей в возрасте 15–24 лет, живущих с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросло с 2015 по 2020 год на 12%, и 54% среди них (более 70 тысяч человек) — это парни и молодые мужчины. Растёт число случаев инфицирования молодёжи сексуальным путём, — рассказала Елена Кирюшина, специалист по работе с молодёжью в Региональном офисе ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

При этом, по её словам, знания о профилактике ВИЧ среди подростков и молодёжи в странах ВЕЦА по-прежнему на низком уровне. Специалист отметила важность поддержки родителей и сообщила, что подборка с полезными ресурсами для них от ЮНЕЙДС и ЮНЕСКО будет опубликована в группе в «Одноклассниках».

Важно, чтобы родители помогли подросткам найти качественную информацию о профилактике ВИЧ и репродуктивном здоровье, о том, как защитить себя от насилия, буллинга, как сказать «нет», как выстроить личные границы, — добавила она.

Отметим, что в соцсети при участии ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО регулярно проводятся социальные проекты, направленные на образование аудитории по теме ВИЧ. В частности, в 2017 году проходили флешмоб и видеочат со звёздами в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом. Кроме того, пользователи могли пройти тест «Что вы знаете о ВИЧ?». Помимо этого, в 2018 году в «Одноклассниках» появился квест, который помог пользователям проверить свои знания о ВИЧ на примере бытовых ситуаций.