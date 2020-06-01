Врачи спорят, какие маски наиболее эффективные

https://static.news.ru/photo/0952ea22-a416-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди используют в качестве защиты от коронавируса не только медицинские маски, но и строительные респираторы. А мнения медиков относительно того, какое из средств защиты эффективнее, разделились.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что медицинская маска является идеальным вариантом для ежедневного использования и лучше всего защищают от капель, которые брызгают при чихании кашле и разговоре.

Вирус не сам по себе летает, он всегда абсорбируется на каких-то аэрозолях, частицах. Поэтому медицинской маски вполне достаточно. Медицинская маска — идеальный вариант защиты при скоплении людей, — сказал он в эфире радио Sputnik.

Жемчугов объяснил, почему строительные респираторы или маски с клапанами не являются лучшим вариантом для ежедневного использования.

Они защитят от вируса, но в них нет никакого смысла ходить, это только отягощение лёгких и дыхательной системы. Кроме того, маски с клапанами открываются на выдохе, и если человек заражён, он беспрепятственно выдыхает вирус, пояснил специалист по особо опасным инфекциям.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев с этим утверждением не согласен. Он считает, что строительные респираторы эффективнее из-за материала.

Как раз они, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли, — подчеркнул Ларичев.

До этого вирусолог не стал отрицать и эффективности масок в борьбе с распространением COVID-19. Но, как пояснил Ларичев, респираторы плотнее примыкают к лицу.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что задача по наращиванию поставок в больницы, аптеки и другим потребителям масок и других индивидуальных средств защиты выполнена.