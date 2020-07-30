Врачи рассказали, сколько длится иммунитет к коронавирусу после вакцинации

https://static.news.ru/photo/a92dbf7a-d31b-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Двукратное введение вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, формирует длительный иммунитет на срок до 2 лет.

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при двукратной схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — сообщает RNS со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцина центра имени Гамалеи прошла клинические испытания на добровольцах и сейчас готовится к регистрации.

Уточняется, что вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи будут наблюдать за добровольцами, оценивать напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявлять отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Ранее сообщалось, что всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи.

По данным на 31 июля, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 482 — до 839 981. За весь период выздоровели 638 410 человек, 13 963 пациента умерли.