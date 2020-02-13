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Ряд продуктов питания медики считают обязательными для включения в рацион, несмотря на их высокую калорийность и значительное содержание жира. Специалисты неформально называют эти продукты «калорийными бомбами». Среди прочих к таким относятся орехи и шоколад.

Советы врачей по полезным «калорийным бомбам» приводит «Профиль». Прежде всего медики выделяют орехи и ореховое масло, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рекомендуют съедать до 50 граммов этих продуктов ежедневно, несмотря на то что энергетическая ценность некоторых сортов орехов достигает 700 килокалорий на 100 граммов.

В список полезных «калорийных бомб» входят семена льна и оливковое масло. Несмотря на относительно высокую жирность, они положительно влияют на состояние сосудов, сердца и мозга, а также уменьшают риск развития рака.

Тёмный шоколад, будучи калорийным, имеет при этом высокое содержание клетчатки, железа, магния, меди и других полезных минералов. Медики советуют регулярно употреблять тёмный шоколад, если в нём не менее 70% какао.

Специалисты также говорят о пользе авокадо. По данным исследований, калорийный фрукт препятствует развитию метаболических нарушений и диабета.

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