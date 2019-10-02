В холодное время года голова у некоторых людей болит чаще, чем летом. Спазм может возникать из-за переохлаждения, объясняют медики.
Также голова может разболеться из-за того, что человек голоден. Снять симптом без таблеток помогут тёплый чай, цитрусовые или массаж висков, отмечает терапевт Лариса Алексеева на страницах «
Ранее News.ru писал, что о нарушениях в сердечно-сосудистой системе могут свидетельствовать не совсем обычные симптомы. Одним из них являются отёки, особенно опасны те, которые возникают в лодыжках. Сильные и регулярные головные боли также могут оказаться симптомом надвигающегося инсульта или аневризмы. Регулярные головокружения должны стать сигналом для срочного визита к врачу.
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