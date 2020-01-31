https://static.news.ru/photo/e156a3aa-43ae-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press

Минздрав РФ дал методические советы по поводу коронавируса 2019-nCoV, опубликовав список препаратов, рекомендованных для борьбы с недугом. Среди них названы «Рабавирин», «Лопинавир/ Ретанавир» и рекомбинантный интерферон.

Врачи дали списку неоднозначную оценку, сообщает телеканал «360».

Так, ведущий фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина отметила, что Минздрав, вероятно, имеет какие данные о коронавирусе, раз дал именно такие рекомендации. Однако не всё так просто.

Если мы берём чистый интерферон, то да, это всегда была защита против вирусов, наша иммунная система вырабатывает именно интерферон. И даже в советское время, когда интерферон выпускался нашей промышленностью, его рекомендовали принимать, чтобы повысить защиту от гриппа, — сказала она.

Булыгина добавила, что приём лекарств возможен лишь после назначения врача. Если принимать их с целью профилактики, можно нанести вред своей иммунной системе.

Врач-инфекционист Юлия Читайкина уточнила, что рекомендованные препараты, действительно, помогают при лечении вирусных заболеваний. Однако они не считаются прямыми противовирусными лекарствами.

То есть они запускают противовирусный ответ организма и на вирус действует уже собственный иммунитет, — пояснила Читайкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус после заседания комитета. 29 января члены ВОЗ заявили о повторной встрече, которая должна была пройти в четверг, 30 января. На ней представители организации должны были решить, вызывает ли вспышка коронавируса международную озабоченность.