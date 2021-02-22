Врачи назвали признак приближающегося инфаркта

https://static.news.ru/photo/604e3f34-75e9-11eb-90e8-96000091f725_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/Global Look Press

Повышенная потливость без очевидных причин может свидетельствовать о проблемах с сердцем и приближающемся инфаркте. К такому выводу пришли врачи из Британского фонда сердечных заболеваний.

Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия. Поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий, — приводит слова медиков издание Express.

Они подчеркнули, что к докторам необходимо обратиться и при беспричинной ночной потливости.

Наиболее опасно потоотделение, сопровождающееся внезапной болью в грудине, тошнотой или головокружением. В этом случае может потребоваться экстренная медицинская помощь.

Ранее немецкие врачи перечислили признаки глубокого и «тихого» тромбозов. Они одинаково опасны и требуют обследования у специалиста. Причинами тромбозов могут стать нарушение свёртываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Чаще у людей встречается глубокий тромбоз вен. Его можно диагностировать по мышечным болям, болям в икрах, судорогам, изменению кожи на поражённом участке, ощущению «горячей ноги» и отёку лодыжки.

При этом нередко встречается и так называемый тихий тромбоз, который может привести к тромбоэмболии лёгочной артерии. Зачастую он выявляется уже на последней стадии и тем особенно опасен. «Тихий» тромбоз могут выдать затруднённое дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают: все эти симптомы требуют быстрого реагирования и безотлагательного обращения за медицинской помощью, писал NEWS.ru.