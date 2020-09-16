Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших коронавирусом

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Главврач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина заявила, что у людей, привившихся от COVID-19, уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших новой болезнью.

Формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений, и чем шире будет охват вакцинацией, тем массивней станет иммунная прослойка в популяции, что благоприятно скажется не только на привитых, но и на людях, которым вакцинация противопоказана, — отметила эксперт.

Сметанина сама сделала прививку от COVID-19. У неё был лёгкий дискомфорт, который длился несколько часов.

А теперь у меня высокий уровень антител — 1,6 тысячи, в несколько раз выше, чем у переболевших, — поделилась врач.

Она утверждает, что с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями можно бороться только с помощью вакцинации. Иммунитет, сформированный после прививки, не даёт вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. По её словам, в РФ накоплен большой опыт по созданию препаратов.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как передавал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников оценил обнародованные данные, согласно которым переболевшие коронавирусом граждане могут быть заразны на протяжении 90 дней после выздоровления. Врач назвал это утверждение «страшилкой».