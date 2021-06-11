Врач рассказала о запретных сочетаниях вина и продуктов

https://static.news.ru/photo/e397943e-a9b8-11e9-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com

Жирные и острые продукты категорически не рекомендуется сочетать с вином. Об этом в интервью РИА Новости рассказала гастроэнтеролог Анна Денисова.

По словам Денисовой, с вином, как и с алкоголем в целом, нельзя сочетать жирное и острое.

Сало, колбасы, сёмгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби — такие продукты у людей, имеющих хронический гастрит или язву, вызовут обострение заболеваний, — заявила специалист.

Кроме того, по словам медика, при сочетании алкоголя и жирных продуктов часто развивается острый панкреатит, когда пациента приходится госпитализировать и проводить терапию панкреонекроза.

Как отмечает врач, человек может выпивать не более одного-двух бокалов вина в день. Однако целая бутылка без закуски приведёт к обострению заболеваний ЖКТ.

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