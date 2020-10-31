Врач рассказала о тяжёлом течении коронавируса у малышей

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Тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у детей в возрасте до трёх лет. Об этом сообщила врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

Неблагоприятное течение болезни может развиться у младенцев с врождёнными пороками развития, а также при поражении организма малыша несколькими видами вируса.

Если у малыша высокая температура, одышка, судороги, многократная рвота — нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, — цитирует доктора издание «Аргументы и факты».

Также симптомами коронавируса у ребёнка может быть боль в горле, заложенный нос, сухой или мокрый кашель, слабость, диарея и отит.

Если ребёнок заразился следует наблюдать за его состоянием и фиксировать жалобы. Важно исключить контакт с пожилыми родственниками. Чтобы компенсировать дефицит солнца и свежего воздуха нужно добавить в рацион питания малыша витамин D, подчеркнула врач.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что тяжёлая и среднетяжёлая форма коронавирусной инфекции фиксируется у детей до года. В трехлетнем возрасте и старше COVID-19 проходит в лёгкой и среднетяжёлой форме.

Как писал NEWS.ru, у мальчиков, переболевших коронавирусом, может возникнуть серьёзное изменение сперматогенеза, что в будущем может грозить проблемами с фертильностью.