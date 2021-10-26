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Врач раскрыл особенность кашля при коронавирусе

09:58, 27 октября 2021
Врач раскрыл особенность кашля при коронавирусе Фото: pixabay.com
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При коронавирусе кашель сухой и сильный, мокроты выделяется очень мало, потому что воспаление «идёт очень глубоко». Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идёт очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный, — описал Крючков.

Он посоветовал россиянам не пытаться определить наличие коронавируса только по кашлю, так как это крайне неточный метод диагностики COVID. По его словам, наличие сильного сухого кашля ещё не говорит о заражении коронавирусной инфекцией. Крючков добавил: при лёгком течении заболевания кашель может быть не таким сильным. При этом он посоветовал всем, кто страдает от кашля, даже слабого, пройти тест на COVID, так как в период вспышки заболеваемости стоит проверяться в первую очередь именно на коронавирус.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что кашель может остаться с больным даже после отрицательного ПЦР-теста. Также он отметил, что кашель при коронавирусе появляется практически моментально.

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