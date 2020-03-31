https://static.news.ru/photo/3b2402d4-734c-11ea-a4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Молодые люди переносят коронавирус намного легче. Болезнь у них может протекать бессимптомно, поэтому нередко её просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком. Такое мнение высказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

По её словам, однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, нет. Но, возможно, он стал мутировать, приспосабливаясь к другим организмам.

Он может становиться более или менее опасным. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, — отметила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кроме того, она добавила, что старшее поколение ответственнее относится к своему здоровью. Они стараются не выходить на улицу и вести здоровый образ жизни.

Число заболевших коронавирусом жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, заражены в стране теперь 2337 человек.

Как писал NEWS.ru, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным.