Врач объяснил, как не «убить» щитовидку шашлыками

https://static.news.ru/photo/e0390a8c-bf61-11eb-855e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Летом многие россияне часто пьют газировку и выезжают на природу, чтобы пожарить шашлыки. Всё это достаточно вредно для щитовидной железы, но единоразовое употребление жареного на огне мяса не повредит. Как рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина газете «Известия», ежегодно в мире становится на 5% больше людей с заболеваниями щитовидки.

К сожалению, йодный дефицит широко распространён. В основном это касается удалённых от моря территорий. Основной источник его получения — это йодированная соль, — объяснила она.

Также врач советует есть больше морепродуктов и водорослей, в которых тоже содержится много йода. Чтобы избежать сбоев в работе щитовидной железы лучше придерживаться правильного питания, не употреблять газировки и другие сладкие напитки, заменив их обычной водой.

Если на шашлыки очень хочется, то на мангале лучше жарить птицу и менее жирные сорта мяса, а также рыбу. В качестве гарнира лучше выбрать овощи.

Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Об этом ранее рассказала диетолог Ирина Морозова. По словам специалиста, наиболее вредными вариантами являются рецепты на основе уксуса и майонеза.