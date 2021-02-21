Врач-инфекционист перечислил симптомы птичьего гриппа

Симптомы птичьего гриппа аналогичны симптомам, присущим и другим штаммам данной инфекции. Об этом сообщил врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев.
В интервью URA.RU Акинфеев
При этом показать, чем именно болеет человек, сможет только специфическая диагностика.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов согласился с утверждением коллеги. По его словам, штамм птичьего гриппа действительно не несёт в себе никаких особенных черт. Присутствуют все симптомы, характерные для гриппозной инфекции.
Как правило, это тяжёлое течение инфекции, — признал он.
20 февраля стало известно, что у семерых сотрудников российской птицефабрики, расположенной на юге России, впервые выявили штамм гриппа H5N8. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, больные чувствуют себя хорошо, заболевание протекало в легкой форме.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки птичьего гриппа в Нидерландах уничтожили 130 тысяч кур.