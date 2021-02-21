Врач-инфекционист перечислил симптомы птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/54bd46c0-960b-11e9-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Симптомы птичьего гриппа аналогичны симптомам, присущим и другим штаммам данной инфекции. Об этом сообщил врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев.

В интервью URA.RU Акинфеев отметил , что все штаммы гриппа у человека протекают примерно с одинаковыми проявлениями. Так, в классическую симптоматику попадает резкое начало заболевания, сильная интоксикация, боль за грудиной, сухой кашель и высокая температура до 39–40 градусов.

При этом показать, чем именно болеет человек, сможет только специфическая диагностика.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов согласился с утверждением коллеги. По его словам, штамм птичьего гриппа действительно не несёт в себе никаких особенных черт. Присутствуют все симптомы, характерные для гриппозной инфекции.

Как правило, это тяжёлое течение инфекции, — признал он.

20 февраля стало известно, что у семерых сотрудников российской птицефабрики, расположенной на юге России, впервые выявили штамм гриппа H5N8. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, больные чувствуют себя хорошо, заболевание протекало в легкой форме.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки птичьего гриппа в Нидерландах уничтожили 130 тысяч кур.